Баку ответил Еревану

8 марта 2023 года МИД Армении в очередной раз выступил с ложным и клеветническим заявлением против Азербайджана, чтобы прикрыть оккупационную политику, проводимую Арменией на протяжении почти 30 лет, а также совершенные ею провокации против Азербайджана и азербайджанцев в нынешний постконфликтный период.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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