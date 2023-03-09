https://news.day.az/politics/1544913.html Баку ответил Еревану
Баку ответил Еревану
8 марта 2023 года МИД Армении в очередной раз выступил с ложным и клеветническим заявлением против Азербайджана, чтобы прикрыть оккупационную политику, проводимую Арменией на протяжении почти 30 лет, а также совершенные ею провокации против Азербайджана и азербайджанцев в нынешний постконфликтный период.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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