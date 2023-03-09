Глобальный Бакинский форум является уникальным событием

Источник: Агентство международной информации Trend

Очень ограниченное количество событий обладает такой же важностью, как Глобальный форум, проходящий в Баку.

Об этом Trend сказал в четверг бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в кулуарах Х Глобального Бакинского форума, передает Day.Az.

По его словам, число мировых лидеров, которые собрались на форуме, впечатляет.

"За прошедшие месяцы я участвовал в ряде аналогичных мероприятий, но ни одно из них не обладает тем же статусом и влиянием, как этот форум", - сказал Ольмерт.

Бывший премьер-министр Израиля отметил, что участие большого количества почетных гостей является отражением важности этого форума и уважения, которое они питают к Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву.

Напомним, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждений будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.