Бывший премьер министр Израиля о двусторонних отношениях с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем являются символом того, какие отношения Израиль хочет построить с другими мусульманскими странами.

Об этом Trend сказал в четверг бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в кулуарах Х Глобального Бакинского форума, передает Day.Az.

Бывший премьер министр отметил, что Азербайджан демонстрирует уважение к традициям ислама, одновременно проводя умеренную политику основанную на принципах толерантности.

"Именно умеренность и толерантность политики Азербайджана повышает авторитет страны в глазах мирового сообщества. И Израиль ценит такой подход, так как мы хотим продемонстрировать, что мы можем жить в мире и согласии со странами, где ислам является доминирующей религией", - добавил израильский политик.

Ольмерт подчеркнул, что одной из движущих сил, служащих развитию двусторонних отношений, являются общие ценности, проповедуемые Азербайджаном и Израилем.

Напомним, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.