Азербайджан является важным и надежным партнером ЕС

Азербайджан является важным и надежным партнером Европейского союза.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках X Глобального Бакинского форума.

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