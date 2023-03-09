https://news.day.az/politics/1545031.html Азербайджан является важным и надежным партнером ЕС - Президент Латвии
Азербайджан является важным и надежным партнером ЕС - Президент Латвии
Азербайджан является важным и надежным партнером Европейского союза.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках X Глобального Бакинского форума.
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