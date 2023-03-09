В рамках X Глобального Бакинского форума состоялось первое панельное заседание на тему "Построение устойчивости в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании участвовали Президент Латвии Эгилс Левитс, премьер-министр Словакии в 2010-2012 годах Ивета Радичова, премьер-министр Норвегии в 1997-2000 и 2001-2005 годах Хьелль Магне Бунневик, президент Центра по правам человека Роберта Ф.Кеннеди - Керри Кеннеди, президент Швейцарии в 2007-2011 годах Мишлин Кальми-Рей, Президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвии в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга.

Выступая на панельном заседании, бывший премьер-министр Норвегии Хьелль Магне Бунневик отметил, в частности, что привилегированное положение постоянных членов Совета Безопасности ООН усложняет процесс переформирования структуры.

Коснувшись в заключение своей речи путей урегулирования конфликтов на планете, он отметил, что лучшими методами для этого являются мир и дипломатия.

Лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади сказала на мероприятии, говоря о событиях, которые начались осенью 2022 года в Иране, что они являются проявлением народного недовольства.

"Народ Ирана будет свободен. Данное движение будет продолжаться до тех пор, пока этот режим не рухнет и пока Иран не станет демократическим государством. Мы ждем, что участники Глобального форума поддержат освободительное движение в Иране", - добавила она.

Заседание продолжилось дискуссиями.

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждений будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.