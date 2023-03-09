https://news.day.az/politics/1545049.html Обсуждены перспективы военного сотрудничества Азербайджана-НАТО
Обсуждены перспективы военного сотрудничества Азербайджана-НАТО
9 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, поприветствовав гостя, начальник Генерального штаба отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей Азербайджанской Армии в рамках различных программ НАТО.
На встрече были обсуждены также перспективы развития сотрудничества с НАТО в различных сферах.
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