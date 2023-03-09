https://news.day.az/politics/1545061.html Спецпредставитель ЕС призвал Азербайджан и Армению к диалогу
Спецпредставитель ЕС призвал Азербайджан и Армению к диалогу
Очень обеспокоены известиями о последнем смертоносном столкновении и перестрелке.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
Призывая Азербайджан и Армению к диалогу, он добавил, что все вопросы должны решаться только путем переговоров.
Тойво Клаар подчеркнул, что регион достаточно пострадал от войны: "Сейчас время для совместных усилий для устойчивого, справедливого мира", - добавил спецпредставитель ЕС.
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