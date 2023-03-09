Спецпредставитель ЕС призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Очень обеспокоены известиями о последнем смертоносном столкновении и перестрелке.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Призывая Азербайджан и Армению к диалогу, он добавил, что все вопросы должны решаться только путем переговоров.

Тойво Клаар подчеркнул, что регион достаточно пострадал от войны: "Сейчас время для совместных усилий для устойчивого, справедливого мира", - добавил спецпредставитель ЕС.