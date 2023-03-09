https://news.day.az/politics/1545064.html МИД Азербайджана обнародовал число пострадавших в результате разрыва мин
МИД Азербайджана обнародовал число пострадавших в результате разрыва мин
Минный террор, осуществляемый Арменией, продолжает уносить жизни азербайджанцев.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Отмечается, что сегодня мирный житель Азербайджана был тяжело ранен в результате разрыва мины. Тем самым число погибших и раненых от разрыва мин в период после войны 2020 года достигло 284 человек.
"Международные партнеры не должны оставаться равнодушными к террору, осуществляемому Арменией!"- говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре