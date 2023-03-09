Экономика Армении не будет развиваться без Азербайджана и Турции

Экономика Армении не сможет нормально развиваться без налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экономист, основатель ГК по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан.

"Армении для развития экономики, как бы дико это не звучало, необходимо формирование устойчивых отношений с Турцией и Азербайджаном. Без формирования отношений с двумя крупными соседями Армения не сможет обеспечить нормальный рост товарооборота и нормальное вписывание своей экономики в мировой товарооборот", - заявил он в ходе доклада "Экономика Армении. Взгляд извне" на "Global Forum. Economics".

По мнению экономиста, совершенно понятно, что отношения должны стабилизироваться, иначе развития экономики не будет. Мовчан также отметил, что Армении следовало бы последовательно снизить зависимость прежде всего от Ирана и от России.