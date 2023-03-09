МИД Азербайджана направил ноту Ирану

МИД направил ноту Ирану в связи с исчезновением гражданина Азербайджана во время его поездки в эту страну.

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, об этом сказал начальник Управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос представителей местных СМИ.

Комментируя вопрос о том, что распространилась информация, что гражданин Азербайджанской Республики, студент Йенского университета Германии Сафарли Фарид Габиль оглу, 1997 года рождения, 20 февраля отправился в Исламскую Республику Иран, но с 4 марта не удается получить какой-то информации о нем, и какие меры принимаются министерством иностранных дел по этому вопросу, Гаджизаде сказал, что обращение в связи с этим поступило в министерство 9 марта 2023 года.

Было отмечено, что для внесения ясности в указанную информацию министерство иностранных дел направило ноту в посольство Ирана в стране и в настоящее время ожидает ответа от иранской стороны.

"Продолжаются соответствующие меры для определения местонахождения гражданина Азербайджанской Республики Фарида Сафарли. Общественности будет предоставлена дополнительная информация по этому вопросу. Еще раз хотим напомнить гражданам Азербайджанской Республики, что после террористической атаки на посольство нашей страны в Иране 27 января 2023 года, министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило предупреждение для граждан о нецелесообразности посещения Исламской Республики Иран без крайней необходимости, а тем, кто отправится в эту страну - проявлять повышенную осторожность", - сказал Гаджизаде.