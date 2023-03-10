Президент Ильхам Алиев предлагает решение мировых проблем

Автор: Марьяна Ахмедова,

Trend

9 марта 2023 года стартовал X Глобальный Бакинский форум, который с каждым годом приобретает все большее значение и привлекает все больше внимания. Превратившись в надежную платформу для дискуссий по глобальным проблемам, этот форум вновь собрал многочисленных влиятельных политических деятелей со всего мира для обсуждения актуальных вопросов повестки дня. Именно Президент Ильхам Алиев как инициатор Глобального Бакинского форума превратил эту платформу в одну из самых значимых площадок в мире.

Азербайджан подтверждает свой статус центра, где обсуждаются все ключевые вопросы межкультурного диалога и мультикультурализма.

Повышенное внимание Баку к проблеме межкультурного диалога естественно. Азербайджан прилагает все усилия для развития этого процесса, поскольку страна не понаслышке знает, что такое территориальный конфликт, оккупация родных земель, гуманитарная катастрофа, ведь 20 процентов территории страны когда-то были оккупированы Арменией, была осуществлена этническая чистка и более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих домов.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, обращаясь к участникам X Глобального Бакинского форума на церемонии открытия, Армения провела политику этнической чистки в отношении азербайджанцев и изгнала их из Карабаха, подвергнув миллион азербайджанцев страданиям.

"Несмотря на наши попытки решить проблему мирным путем и убедить Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали немедленного, полного, безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских территорий, Армения просто проигнорировала эти резолюции, продемонстрировав неуважение к международному праву и сообществу. В 1992 году, сразу после начала конфликта, ОБСЕ создала Минскую группу. Но, к сожалению, за 28 лет Минская группа не представила, не добилась никаких результатов. И в конце переговорного процесса нам показалось, что они просто хотят заморозить ситуацию. Они хотели, чтобы этот конфликт был заморожен навсегда. Но мы с этим не согласились. Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности, статью 51. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Одна из панелей форума посвящена дискуссиям по энергетическим и транспортным коридорам. Освободив Карабах от оккупации, Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным работам, развивая крупные инфраструктурные проекты в транспортном и энергетическом секторах. Эти инициативы увеличили потенциал Азербайджана по усилению его роли в качестве ведущего логистического узла в регионе. В настоящее время Азербайджан является одним из важнейших связующих звеньев ключевых транспортных сетей между Европой и Азией.

Так, например, Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи еще раз подчеркнул, что в 2022 году транзит грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов.

"Наша современная транспортная инфраструктура сейчас востребована как никогда раньше. Благодаря железнодорожному сообщению, автомобильным дорогам, самому крупному судоходному флоту на Каспии, самому крупному воздушному грузовому флоту в регионе мы действительно внесли большой вклад в транспортную безопасность. Поскольку многие страны сейчас нуждаются в транспортной безопасности, они ищут новые маршруты. Один из таких маршрутов проходит через Азербайджан", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Долгосрочная энергетическая стратегия Азербайджана сегодня, по сути, спасает Европу. Заглядывая в будущее, Президент Ильхам Алиев обеспечил столь необходимую Европе энергетическую безопасность. Далеко идущие планы по расширению TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров, а TAP - с 10 до 20 миллиардов кубометров еще больше увеличат вклад Азербайджана в европейскую энергетическую систему. Более 10 европейских стран уже ждут своей очереди, чтобы получить доступ к азербайджанскому газу.

Дискуссии о переходе на "чистую" энергетику, конечно же, также включены в повестку форума. И Азербайджан тоже не отстает в этом отношении. Одним из самых замечательных достижений является проект по строительству линии электропередачи по дну Черного моря, который позволит транспортировать "зеленую" энергию, производимую на Каспии, в ряд европейских стран. Кроме того, ожидается, что в результате контрактов, подписанных с различными международными компаниями, в Азербайджане будет произведено 25 ГВт "зеленой" энергии, а также 157 ГВт в морской ветроэнергетике. Все это внесет вклад в энергетическую безопасность страны, а также поддержит партнеров Азербайджана.

Нынешний Глобальный Бакинский форум проходит по девизом "Мир сегодня: вызовы и надежды". И, действительно, на фоне этих вызовов, с которыми сталкивается сегодня мир, Азербайджан вселяет новую надежду как в своих ближайших соседей, так и партнеров из более широкого региона. Страна уже считается надежным, заслуживающим доверия партнером. Растущее влияние Президента Ильхама Алиева на международной арене укрепляет политическую мощь страны. Совместное решение глобальных проблем всегда было одним из руководящих принципов дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Очевиден выбор Баку как идеальной площадки для того, чтобы политические элиты со всего мира собрались и попытались найти решение ключевых проблем.