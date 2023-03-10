Второй день X Глобального Бакинского форума
9 марта в столице нашей страны начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".
Как сообщает в пятницу Day.Az, сегодня проходит второй день форума.
Сегодняшние панельные дискуссии включают следующие темы:
"Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление и воздействие на здоровье";
"Миграция как симптом глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов";
"Роль новых энергетических и транспортных коридоров в зоне Евразии";
"Роль Китая в глобальном развитии и безопасности".
Напомним, что Глобальный Бакинский форум проводится под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви.
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