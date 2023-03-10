https://news.day.az/politics/1545260.html Вакцинное неравенство привело к смерти 1,3 миллиона человек – экс-президент Монтенегро
Вакцинное неравенство привело к смерти 1,3 миллиона человек – экс-президент Монтенегро
Вакцинное неравенство привело к смерти 1,3 миллиона человек.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-президент Монтенегро Филип Вуянович во время панельной сессии X Глобального Бакинского форума.
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