Мы постепенно восстанавливаем жизнь после пандемии

Мы постепенно восстанавливаем свою жизнь после пандемии.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении, во время панельной сессии X Глобального Бакинского форума.

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