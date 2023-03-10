https://news.day.az/politics/1545262.html Мы постепенно восстанавливаем жизнь после пандемии - гендиректор ВОЗ
Мы постепенно восстанавливаем жизнь после пандемии - гендиректор ВОЗ
Мы постепенно восстанавливаем свою жизнь после пандемии.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении, во время панельной сессии X Глобального Бакинского форума.
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