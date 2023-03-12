Развитие Бакинского форума может стать началом переосмысления блоков и союзов

Глобальный Бакинский форум становится все более популярным и влиятельным, решая все более сложные международные вопросы и предлагая возможность для откровенных дискуссий и обменов мнениями. Его важность заключается в том, что Баку рассматривается в качестве принимающей стороны и лидера в таких дискуссиях и больше не зависит от приглашения других государств, а скорее, получает возможность развивать свой собственный диалог по вопросам, которые он считает приоритетными.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, в нынешнем году Глобальный Бакинский форум снова собрал сотни участников, включая действующих и бывших глав государств и правительств, лауреатов Нобелевской премии, представителей международных организаций и гражданского общества десятков стран. За 10 лет существования форума в нем приняли участие более 100 нынешних и бывших глав государств и правительств, более 4000 других высокопоставленных представителей правительств, международных организаций и так далее, которые собирались в Баку, чтобы обсудить самые насущные мировые проблемы, отметила американский эксперт.

"На мой взгляд, развитие Бакинского форума могло бы стать началом переосмысления блоков и союзов, а также могло бы продвинуть новый подход к Южному Кавказу, где регион занимал бы лидирующие позиции по различным современным проблемам. Когда дело доходит до председательства на других международных форумах, таких, как Движение неприсоединения, Азербайджан, являясь небольшой страной, демонстрирует способность поднимать груз намного больше своего веса. Баку не позволяет окружающим его крупным державам осадить себя и вмешиваться в региональные проблемы, а занимает свою нишу и возглавляет постоянно растущее число государств, желающих вести независимую политику. Продление его председательства в ДН свидетельствует о признании качества его руководства и усилий, которые выделяются сами по себе, даже если первоначальная передача поста была лишь запланированной ротацией. Это означает, что Азербайджан будет только укреплять свои отношения с государствами-членами Движения неприсоединения и участниками Глобального форума, будет продолжать добиваться успеха в различных региональных и тематических союзах, которые являются будущим международного сотрудничества", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева