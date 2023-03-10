В рамках Глобального Бакинского форума затрагиваются и обсуждаются актуальные проблемы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в видеообращении к участникам панельной сессии X Глобального Бакинского форума.

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