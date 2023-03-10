Установление мира на Южном Кавказе всегда было актуально для США

Усилия по установлению мира на Южном Кавказе всегда были актуальны для США.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс также рассказал о сведениях американской разведки о напряженности, возникшей на Южном Кавказе.

"Это давний, жестокий конфликт и очень деликатный вопрос. США хотели бы оказать поддержку и сделать все возможное для решения проблемы. Мы продолжим наши усилия по работе с этими странами в двустороннем и трехстороннем формате, и будем использовать все соответствующие механизмы для достижения договоренностей", - добавил Нед Прайс.