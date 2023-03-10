https://news.day.az/politics/1545322.html Установление мира на Южном Кавказе всегда было актуально для США - Госдеп
Установление мира на Южном Кавказе всегда было актуально для США - Госдеп
Усилия по установлению мира на Южном Кавказе всегда были актуальны для США.
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс также рассказал о сведениях американской разведки о напряженности, возникшей на Южном Кавказе.
"Это давний, жестокий конфликт и очень деликатный вопрос. США хотели бы оказать поддержку и сделать все возможное для решения проблемы. Мы продолжим наши усилия по работе с этими странами в двустороннем и трехстороннем формате, и будем использовать все соответствующие механизмы для достижения договоренностей", - добавил Нед Прайс.
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