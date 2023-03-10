Началась регистрация на «Бакинский марафон – 2023», который пройдет по инициативе Фонда Гейдара Алиева

7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится "Бакинский марафон 2023". Регистрация для участия в марафоне стартует сегодня, и продлится до 1 мая, сообщает в пятницу Day.Az.

В забеге могут участвовать лица старше 18 лет. Для этого можно обратиться в пункты регистрации в торговых центрах города Баку ("28 Молл", "Гянджлик Молл", "Дениз Молл") или воспользоваться сайтом www.marathon.az. При регистрации необходимо заполнить соответствующую анкету, предоставить копию удостоверения личности (студенты также копию студенческого билета) и оплатить установленную сумму. Сумма оплаты для физических лиц, желающих принять участие в конкурсе, составляет 20 манатов. Корпоративные участники могут подать заявку, отправив электронную заявку по адресу [email protected] При подаче корпоративной заявки (не менее 5 участников от каждой компании) за каждого участника необходимо заплатить 100 манатов. Поскольку участие студентов в Бакинском марафоне оплачивается Фондом Гейдара Алиева, при регистрации они не вносят оплату.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни. Полумарафон, который пройдет под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр. Точки старта и финиша будут на площади Государственного флага. Маршрут марафона: Площадь Государственного флага - Приморский национальный парк (бульвар) - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтчиляр - бульвар "Белый город" - улица Хагани Рустамова - бульвар "Белый город", проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - улица Узеира Гаджибейли, включая мост "Джаваншир" и пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли, - проспект Нефтчиляр (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, круг "Азнефть"), Бакинский фуникулер, Баиловский круг, Бибиэйбатское шоссе (Дворец водных видов спорта) и вдоль Приморского бульвара (за Дворцом водных видов спорта, Baku Cristall Hall) - Площадь Государственного флага.

Награждение победителей "Бакинского марафона - 2023" будет проходить в двух номинациях. Участникам, занявшим 1-е место в мужской и женской номинациях, будет вручено по 3000 манатов, 2-е место - 2000 манатов, обладатели 3-го места получат призы и подарки на сумму 1000 манатов, а также медали и сертификаты.

Студентам, первым пересекших финишную черту в женской и мужской категориях, будут вручены награды в номинациях "Гяндж ол" (Azercell), а также "Самый возрастной участник, пересекший финишную черту", "Корпоративный участник, первым пересекший финишную черту" и "Самый креативный костюм". Всем участникам марафона и оказавшим помощь в организации забега волонтерам будут вручены сертификаты. Две тысячи участников, первыми пришедшие к финишу, получат медали "Бакинского марафона - 2023".

На площади Государственного флага для участников марафона, жителей города и гостей будет создана развлекательная зона. Здесь будут проходить различные развлекательные программы, конкурсы, спортивные мероприятия.

Эксклюзивным партнером "Бакинского марафона - 2023" является компания Azercell Telecom. Марафон будет проходить при организационной поддержке Министерства науки и образования, Министерства цифрового развития и транспорта, KOBİA, SOCAR, ОАО "Азерлотерея", Управления Приморского национального парка (бульвара) и Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР). Реализация проекта возложена на компанию Sport Marketing Group (SMG).

Обновляющаяся информация о "Бакинском марафоне - 2023" и, в частности, тренировках в преддверии забега будет размещена в аккаунтах проекта в социальных сетях (facebook.com/bakumarathon, instagram.com/bakumarathon), а также на сайте www.marathon.az. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012) 310 13 31.