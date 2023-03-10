МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Германии соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в Гамбурге.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальных сетях.

МИД выразил соболезнования семьям погибших.

"Желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 человек погибли и несколько человек получили ранения в результате стрельбы в центре религиозной общины "Свидетели Иеговы" в Гамбурге.