https://news.day.az/politics/1545369.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Германии соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в Гамбурге.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальных сетях.
МИД выразил соболезнования семьям погибших.
"Желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 человек погибли и несколько человек получили ранения в результате стрельбы в центре религиозной общины "Свидетели Иеговы" в Гамбурге.
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