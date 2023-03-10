Армянская провокаторша и пропагандистка Маргарита Симоньян продолжает сознательно сеять вражду между русскими и грузинами.

Симоньян пытается использовать последние события в Тбилиси для нагнетания дикой грузинофобии в России. Комментируя протесты, вспыхнувшие из-за "закона об иноагентах", который внедрен в РФ, боброедка успела огласить и угрозы в адрес бравых грузинов.

"В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая", - написала Симоньян.

Какая тут связь между событиями 2008-го года и протестами против закона непонятно, но Маргоша, конечно, делает такие заявления неспроста, ведь армянское лобби хочет воспрепятствовать миру в регионе, пытаясь создавать напряженность в странах Южного Кавказа.

Сейчас у Грузии более менее нормальные отношения россиянами. Ненависти, можно сказать, нет. Армянские националисты столько лет пытались заставить русских возненавидеть грузин, но достаточно русскому хоть один раз побывать в Грузии и "вся армянская работа насмарку". Не хотят простые русские люди видеть в грузинах врагов, как армянские провокаторы не стараются.

Впрочем, не впервые Симоньян и Ко. пытаются поссорить настроить россиян против других национальностей. Этой же болезнью болеет ее муженек Кеосаян, который постоянно пытается катать бочку на Казахстан, заявляя, что в РК мега-уровень русофобии.

Где на самом деле есть этот "мега-уровень", так это в Армении. Многие до сих пор произносят там стихи Лермонтова, особенно "Прощай, немытая Россия!" на антироссийских протестах. Но Симоньян не будет угрожать Армении, по понятным причинам.

Возникает вопрос, как может быть пропагандистом человек, который по любому поводу сеет межнациональную и межрелигиозную рознь и ненависть? Осознает ли руководство РФ, что Маргарита Симоньян своими провокационными высказываниями усложняет как внутреннюю ситуацию в многонациональной России, так и отношения РФ с соседними странами?

Симоньян давно пора наказать за ее постоянные скандалы и абсурдные высказывания, которые бьют по России. Она и прочие подобные лица являются на самом деле врагами россиян.