Глобальный форум в Баку предлагает равную площадку для всех стран

Источник: Агентство международной информации Trend

Особенностью Глобального форума, проходящего в Баку, является то, что это пространство пересечения Востока и Запада, и форум предлагает равную площадку для всех стран.

Об этом в пятницу сказала Trend в кулуарах Х Бакинского Глобального форума Джин Бадершнайдер, бывший вице-президент ExxonMobil, передает Day.Az.

"То, что я вижу и слышу тут, информацию, которую здесь можно получить, я не могу получить ни в европейской, ни в американской прессе, ни где-либо еще. Это уникальный опыт", - сказала она.

Бадершнайдер отметила, что за годы существования этой платформы она познакомилась здесь более чем с сотней лидеров, и опыт общения, который предоставляет Глобальный Бакинский форум, дает возможность по новому взглянуть на широкий спектр актуальных проблем современности.

Она также подчеркнула, что со временем этот форум стал еще более привлекательной площадкой, и выразила надежду на то, что данная тенденция будет продолжаться в будущем.

На форуме, который продлится до 11 марта, рассматриваются факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, обсуждаются пути решения стоящих вызовов, рассматриваются конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, проходит обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения являются меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники делятся своими представлениями о будущем Европы, изучают источники популизма и экстремизма, определяют пути эффективной борьбы с ними.