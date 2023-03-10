Военный преступник Оганян отмазывает сына от армии

Военный преступник, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, который вовсю славился своей так называемой "непрорываемой линией", после того как позорно сбежал из города Шуша, оставив своих ребят умирать, теперь откупает сына от армии.

Соответствующие видеоподтверждения распространились в армянских Телеграм-каналах.

На кадрах видно, что супруга труса-беглеца Рузанна Хачатрян, которую называют "миллиардеркой", находится со своим отпрыском в ереванской клинике Best Life, оформляют документы для освобождения от военной службы.

"Источники из клиники сообщили о списке анализов, где присутствует имя сына Оганяна", - пишут армянские СМИ.

Напомним, что 8 марта в одной из воинских частей было обнаружено тело Андраника Оганяна, который приходился родственником трусливому Сейрану. Следственный комитет Армении уточнил, что тело Андраника было найдено повешенным в лесу возле армейского сборного пункта. Очевидно, что Оганян опасается, что его отпрыск закончит так же, будучи в армянской армии.