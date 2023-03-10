Значение Глобального Бакинского форума в стратегическом и глобальном аспектах возросло

Источник: Агентство международной информации Trend

Глобальный Бакинский форум уже приобрел значение в стратегическом и глобальном аспектах.

Об этом в эксклюзивном заявлении Trend заявил бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, передает Day.Az.

Он отметил, что присутствие авторитетных участников говорит о том, насколько важен и престижен форум.

"Этот форум собирает вместе лидеров, глав стран, ученых, которые могут внести свой вклад в решение глобальных проблем. Они ищут новые пути, делясь своим опытом и мнениями. На прошедшем в этом году форуме я узнал больше о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения. Уверен, что после председательства Азербайджана значение Движения неприсоединения еще больше возросло", - добавил он.

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.