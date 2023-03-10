Энергетическая трансформация Азербайджана делает страну особенной

Источник: Агентство международной информации Trend

Несмотря на то, что Азербайджан обладает значительными запасами нефти и газа, Баку взял курс на развитие зеленой энергетики и устойчивого развития, и это делает Азербайджан особенной страной.

Об этом в пятницу Trend сказал бывший постоянный координатор ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл в кулуарах Х Бакинского Глобального форума, передает Day.Az.

О'Доннелл добавил, что азербайджанская модель должна быть примером и для других стран, экспортирующих традиционные источники энергии.

С точки зрения политических факторов, Азербайджан укрепил свои позиции благодаря своему вкладу в трансформацию Движения неприсоединения (ДН).

"Трансформация ДН является очень важным фактором. Мир снова нуждается в Движении, как в организации, в то время как мир расколот тем, что многие люди называют новой холодной войной. И очень важно, чтобы голос стран-членов Движения, составляющих большинство стран, представленных в ООН, был услышан и принят во внимание в контексте построения нового мира", - отметил собеседник агентства.

О'Доннелл отметил важность дискуссий о трансформации ООН и подчеркнул роль, которую могут сыграть страны ДН в данном вопросе.

Ирландский дипломат также отметил, что колоссальная работа, проведенная политическим руководством Азербайджана и Центром Низами Гянджеви, способствовала привлекательности Бакинского Глобального Форума как площадки для обмена мнениями по важным вопросам современности.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.