https://news.day.az/politics/1545486.html На X Глобальном Бакинском форуме обсуждены факторы, создающие проблему миграции - ФОТО
На X Глобальном Бакинском форуме обсуждены факторы, создающие проблему миграции - ФОТО
X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проходящий в столице Азербайджана, 10 марта продолжает работу панельными заседаниями.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, пятое панельное заседание в рамках форума было посвящено теме "Миграция как симптом глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов".
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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