На X Глобальном Бакинском форуме обсуждены факторы, создающие проблему миграции

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проходящий в столице Азербайджана, 10 марта продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, пятое панельное заседание в рамках форума было посвящено теме "Миграция как симптом глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов".

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