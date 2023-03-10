Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Бахрейн

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 10-го марта прибыла с рабочим визитом в столицу Королевства Бахрейн город Манаму.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, среди встречающих делегацию в международном аэропорту Манамы были председатели Консультативного совета и Совета представителей Бахрейна Али бин Салех Аль-Салех и Ахмед ибн Ибрагим бин Салман Ал- Мусаллам, а также посол Азербайджана в Бахрейне Шахин Абдуллаев.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие во второй конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения (ПС ДН) и 146-й Ассамблее Межпарламентского Союза. Запланировано ее выступление на съезде, встречи с главами других национальных делегаций и официальными лицами.