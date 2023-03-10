Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

10 марта 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние переговорного процесса по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, вопросы, вытекающие из встречи лидеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, вопросы обеспечения коммуникаций для беспрепятственного проезда в Нахчыван, текущая ситуация и перспективы процесса делимитации.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о невыполнении Арменией своих обязательств в рамках трехстороннего заявления, невыводе ею полностью своих сил с территорий Азербайджана, регулярном совершении ею военных провокаций. Глава МИД также проинформировал собеседника о позиции страны по вопросу реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.