Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией дает прекрасные результаты.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала бывший министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева во время панельного заседания в рамках X Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что Азербайджан является надежным партнером для всей Европы.

"Наши связи с Азербайджаном заключаются не только в вопросах энергетики, между нами существует надежное партнерство. Мы должны изучить опыт Азербайджана. Страна инвестирует не только в нефть и газ, но и в возобновляемые источники энергии. Мы тоже должны этому научиться. Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией дает прекрасные результаты", - сказала Захариева.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.