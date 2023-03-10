https://news.day.az/politics/1545537.html Прошло очередное заседание госкомиссии Азербайджана по изменению климата
Прошло очередное заседание госкомиссии Азербайджана по изменению климата
10 марта состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изменению климата.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, в заседании приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, экономики, иностранных дел, финансов, энергетики, науки и образования, цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компании, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", Госкомитета по градостроительству и архитектуре и Госкомстата.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре