Президент Болгарии Румен Радев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

10 марта Президент Республики Болгария Румен Радев прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в X Глобальном Бакинском форуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Президента Болгарии встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и другие официальные лица.