https://news.day.az/politics/1545539.html Президент Болгарии Румен Радев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Болгарии Румен Радев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
10 марта Президент Республики Болгария Румен Радев прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в X Глобальном Бакинском форуме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Президента Болгарии встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и другие официальные лица.
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