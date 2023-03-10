Азербайджанский военнослужащий скончался от огнестрельного ранения

В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация об огнестрельном ранении военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана Магеррамова Эльнура Алескер оглу и о том, что он скончался при эвакуации в медучреждение.

Об этом сообщили Day.Az в Военной прокуратуре.

Было отмечено, что по данному факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Расследование продолжается, и будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства.