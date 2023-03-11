США передал Азербайджану еще 5 собак-миноискателей

Финансируемая США неправительственная организация Marshall Legacy Institute, MLI отправила в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства США в Азербайджане на Facebook, передает Day.Az.

"Приветствуем Тину, Декса, Айрона, Клару и Бруно, которые приступят здесь к работе по спасению жизней!", - говорится в публикации.

Отметим, что минный террор, осуществляемый Арменией, продолжает уносить жизни азербайджанцев.

На сегодняшний день число погибших и раненых от разрыва мин в период после войны 2020 года достигло 284 человек.