https://news.day.az/politics/1545589.html США передал Азербайджану еще 5 собак-миноискателей - ФОТО
США передал Азербайджану еще 5 собак-миноискателей - ФОТО
Финансируемая США неправительственная организация Marshall Legacy Institute, MLI отправила в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства США в Азербайджане на Facebook, передает Day.Az.
"Приветствуем Тину, Декса, Айрона, Клару и Бруно, которые приступят здесь к работе по спасению жизней!", - говорится в публикации.
Отметим, что минный террор, осуществляемый Арменией, продолжает уносить жизни азербайджанцев.
На сегодняшний день число погибших и раненых от разрыва мин в период после войны 2020 года достигло 284 человек.
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