Средний коридор играет важную роль в польско-азербайджанских отношениях - посол Рафал Поборски
Источник: Агентство международной информации Trend
Транскаспйиский транспортный коридор (ТМТМ), также известный как Средний коридор, - это очень важный проект для Польши и Азербайджана.
Об этом сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.
Поборски отметил, что Азербайджан и Польша стремятся развивать проект не только и не столько из экономических соображений, сколько из понимания важности развития взаимоотношений между двумя странами.
"Наши страны играют уникальную роль (для ТМТМ), они как два важных звена коридора, соединяющего Европейский и Азиатский континенты", - сказал посол.
Посол подчеркнул все более увеличивающуюся значимость Среднего коридора в нынешней сложной геополитической ситуации, когда более прямые пути доставки товаров между Европой и Азией стали недоступны.
Дипломат добавил, что в связи с возрастающей важностью коридора, он стал предметом обсуждения в Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей, состоявшейся 16 февраля этого года, и на заседании азербайджано-польской рабочей группы по транспорту и логистике 3 марта.
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