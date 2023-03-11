Средний коридор играет важную роль в польско-азербайджанских отношениях

Источник: Агентство международной информации Trend

Транскаспйиский транспортный коридор (ТМТМ), также известный как Средний коридор, - это очень важный проект для Польши и Азербайджана.

Об этом сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

Поборски отметил, что Азербайджан и Польша стремятся развивать проект не только и не столько из экономических соображений, сколько из понимания важности развития взаимоотношений между двумя странами.

"Наши страны играют уникальную роль (для ТМТМ), они как два важных звена коридора, соединяющего Европейский и Азиатский континенты", - сказал посол.

Посол подчеркнул все более увеличивающуюся значимость Среднего коридора в нынешней сложной геополитической ситуации, когда более прямые пути доставки товаров между Европой и Азией стали недоступны.

Дипломат добавил, что в связи с возрастающей важностью коридора, он стал предметом обсуждения в Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей, состоявшейся 16 февраля этого года, и на заседании азербайджано-польской рабочей группы по транспорту и логистике 3 марта.