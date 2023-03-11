Глобальный Бакинский форум стал мощной дискуссионной платформой в мире

Источник: Агентство международной информации Trend

Глобальный Бакинский форум превратился в мощную дискуссионную платформу в мире.

Об этом сказал в субботу в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Болгарии Петр Стоянов, передает Day.Az.

Он отметил, что эта платформа объединяет президентов, министров, ученых, журналистов разных стран.

"Они делятся своим опытом, обсуждая не только одну ключевую проблему, но и все проблемы и вызовы, с которыми сталкивается мир. Это очень важно. Азербайджан в настоящее время занимает значимое положение в мире. Создавая и принимая у себя подобную платформу, Азербайджан формирует условия для поиска решений вызовам, с которыми сталкивается мир", - сказал Стоянов.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.