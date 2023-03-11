В Центре Гейдара Алиева состоится выставка члена королевской семьи Бахрейна художника Рашида Аль Халифа

Центр Гейдара Алиева предлагает посетителям еще одну выставку, состоящую из различных образцов искусства. 14 марта в Центре состоится открытие выставки бахрейнского художника Рашида Аль Халифа "Первая искра" (First Light). На выставке будут представлены новые инсталляции Рашида Аль Халифа, сообщает в субботу Day.Az.

Работы "Ловушка для рыбы", "Мозаика", "Мы создали все живое из воды", "Круговое отражение" впервые будут представлены в Центре Гейдара Алиева. Это также будет первая выставка художника в Азербайджане.

Выразив удовлетворение организацией выставки в Баку в Центре Гейдара Алиева, архитектором которого является Заха Хадид, Рашид Аль Халифа сказал, что рад представить свои новые работы в нашей стране, известной своей богатой культурой и наследием.

Выставка работ художника продлится до 10 сентября.

Рашид Аль Халифа создает свои работы, вдохновляясь природой, которая его окружает. Образцы искусства художника отличаются единством традиционной и современной архитектуры с окружающей средой.

Рашид Аль Халифа родился в 1952 году в семье короля Бахрейна. Он изучал искусство и дизайн в колледже Гастингс в Великобритании. Изменения в жизни и окружении художника, который начал свою карьеру с пейзажной живописи, также повлияли на выбранную им сферу. Если в 80-е годы прошлого века в творчестве Рашида Аль Халифа чаще встречались образцы эфемерного искусства, то в 90-е годы в его работах преобладают абстрактные формы, эксперименты с другими материалами, в частности с "выпуклым полотном", характерным для его творчества. А в 2000-е годы алюминий становится ядром творчества художника.

Рашид Аль Халифа является участником различных международных выставок, ярмарок искусства и биеннале. В настоящее время он является председателем Совета искусств Бахрейна. Учрежденный им фонд RAK Art Foundation также оказывает поддержку молодым художникам.