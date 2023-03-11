Армяне ввозят военные грузы в Карабах под прикрытием российских миротворцев

Минобороны Азербайджана распространило кадры перевозки в Карабах незаконных товаров военного назначения армянами в сопровождении российских миротворцев, передает Day.Az.

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