https://news.day.az/politics/1545700.html Армяне ввозят военные грузы в Карабах под прикрытием российских миротворцев - ВИДЕО Минобороны Азербайджана
Армяне ввозят военные грузы в Карабах под прикрытием российских миротворцев - ВИДЕО Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана распространило кадры перевозки в Карабах незаконных товаров военного назначения армянами в сопровождении российских миротворцев, передает Day.Az.
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