https://news.day.az/politics/1545704.html Иран является причиной дестабилизации в регионе - министр разведки Израиля
Иран является причиной дестабилизации в регионе - министр разведки Израиля
Иран является причиной дестабилизации в регионе.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время панельной сессии "В поисках мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и за его пределами" в рамках X Глобального Бакинского форума.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре