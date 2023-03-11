Иран является причиной дестабилизации в регионе.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время панельной сессии "В поисках мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и за его пределами" в рамках X Глобального Бакинского форума.

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