Армянская провокация в Карабахе: Ереван играет с огнем

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о провокации Армении, совершенной 5 марта на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Неделю назад Армения прибегла к очередной провокации против твердой решимости Азербайджана обеспечить соблюдение своих законов по всей территории освобожденного Карабаха, и ситуация в неспокойном по вине Еревана регионе Южного Кавказа, снова обострилась до предела.

Что стоит за очередной армянской провокацией?

5 марта Азербайджан понес две потери, предотвратив при этом очередную попытку карабахских сепаратистов провезти контрабандой оружие и мины в страну из Армении по грунтовой дороге в обход Лачинского коридора.

Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы одновременно в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Гедабекском районах на границе с Арменией в период с 5 по 6 марта, а обстрел позиций азербайджанской армии в Шуше со стороны незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе должен был отвлечь внимание от крупной партии оружия, направляемой к сепаратистам. Нарушения перемирия вдоль границ азербайджано-армянской границы обычно происходят, когда армяне планируют военные перевозки в регион, чтобы отвлечь внимание Баку, и эти случаи также не являлись исключением.

Вне всякого сомнения, Азербайджану известно о незаконных поставках из Армении в Карабахский экономический район по альтернативным грунтовым дорогам под наблюдением российских миротворцев, поскольку акция протеста азербайджанских экоактивистов и представителей гражданского общества на Лачинской дороге перевернули с ног на голову планы сепаратистов использовать сверхсовременную транспортную развязку для переброски вооружения и личного состава в район для усиления своих позиций после разгрома в 2020 году.

В заявлении о провокации Армении в непосредственной близости от города Шуша Минобороны Азербайджана сообщило, что инцидент произошел, когда наши военнослужащие попытались остановить автомобиль сепаратистов для проверки информации о том, что грунтовая дорога Ханкенди-Халфали-Туршсу используется для незаконного ввоза оружия, мин, а также доставки войск из Армении в Карабах.

Последняя перестрелка на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу еще раз доказала, что и поддерживаемые Арменией сепаратисты, их многощупальцевая сеть покровителей и СМИ работают рука об руку. Их усилия направлены на то, чтобы подорвать мирный процесс и строительство, инициированные Азербайджаном в последние месяцы.

Реакция на примирение?

Перестрелка 5 марта в Карабахе произошла через четыре дня после переговоров представителей азербайджанской общественности и армянского меньшинства в Ходжалы при посредничестве российских миротворцев.

1 марта Азербайджан инициировал встречу с представителями армянской общины Карабаха в ожидании возобновления процесса примирения после изгнания Рубена Варданяна, посланного Москвой эмиссара, чтобы усилить напряженность в регионе и нарушить баланс.

В министерстве заявили, что дорога Лачин-Ханкенди является единственным маршрутом, который может быть использован для сообщения между Арменией и Карабахом, и что использование альтернативных дорог абсолютно неприемлемо. Было отмечено, что инцидент от 5 марта продемонстрировал важность установления Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении перед журналистами 18 февраля в Мюнхене обнародовал предложение Баку о возведении контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией для контроля за ввозом и вывозом из региона.

"...было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Мы делали такое предложение, сегодня же внесли его официально. Ранее это предложение было передано по неофициальным каналам. Со стороны Армении никакой позиции не было озвучено. Наверное, им нужно какое-то время, чтобы обсудить это.", - сказал глава государства.

Что вдохновляет Армению?

В настоящее время Армения, похоже, уверена в размещении миссии наблюдателей ЕС на неопределенной границе с Азербайджаном и возлагает большие надежды на то, что эта миссия станет т.н. "лекарством "и защитит ее от "азербайджанских провокаций".

6 марта в открытом доступе появилась серия видеозаписей, на которых запечатлены военные поставки из Армении в Карабах по дороге, где произошла перестрелка.

В заявлении МИД Азербайджана от 5 марта говорится, что Армения должна прекратить военные поставки в Карабах и немедленно вывести вооруженные силы из региона.

Провокация в Карабахе свидетельствует о намерении Еревана продолжать аналогичную политику до тех пор, пока снова не попытается захватить азербайджанские земли.

Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана и не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе. Ереван существенно изменил способы представления своих внешнеполитических целей, избегая многословия и делая вид, что карабахская проблема не входит в его повестку дня, делая упор на гуманитарный аспект проблемы. Однако военные поставки красноречиво говорят о его явных и тайных действиях, а также обнажают истинные цели, на которые тщетно надеется Армения, мол якобы ситуация однажды изменится.

Призыв Армении к международным организациям направить международную миссию по установлению фактов на суверенные территории Азербайджана - еще одна наглая попытка Еревана сунуть свой нос в дела Баку.

"В нынешних условиях направление международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и "Нагорный Карабах" имеет жизненно важное значение", - лицемерно заявили в МИД Армении.

Военная операция в Карабахе обязательна

В настоящее время ограниченные военные операции в Карабахе необходимы для подавления негативных событий и этот вопрос никогда не снимался с обсуждения. Азербайджан может в любой момент начать антитеррористическую операцию.

Российские миротворческие силы, которые временно контролируют этот район, также виноваты в смертельном инциденте, поскольку они закрывают глаза на использование армянами альтернативных дорог в Карабахе.

Недовольство Россией

Перестрелка произошла в зоне ответственности российского миротворческого контингента. И это обстоятельство сразу же вызвало волну критики в адрес Москвы как в Баку, так и в Ереване.

Армения упрекает миротворцев в неспособности снять "блокаду Карабаха", а Баку недоволен тем, что миротворцы допускают передвижение силовиков Армении по проселочным дорогам в зоне их ответственности, что открывает возможность несанкционированной перевозки оружия в регион.

Ереван недоволен сложившейся ситуацией и пытается воздействовать на Москву, но другими геополитическими методами. Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна при каждом удобном случае показывает Кремлю, что Запад может быть выбран в качестве главного посредника, защитника и спонсора. Неслучайно в последнее время Ереван резко активизировал контакты с европейскими и американскими представителями и все охотнее обсуждает пути выхода из конфликта с Азербайджаном не в Москве, а в Брюсселе.

СМИ и Telegram-каналы, связанные с Николом Пашиняном и его командой, очень критично относятся к России. Ситуация все больше напоминает цугцванг, когда каждый из возможных ходов только ухудшает положение.