У Азербайджана есть сильные друзья, и среди них Израиль

Ирану нужно как следует подумать, прежде чем вступать в какое-либо противостояние с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, принимающий участие в X Глобальном Бакинском форуме.

"Иран является страной-агрессором. Мы должны сделать все, что в наших силах, объединить усилия с Азербайджаном, чтобы защититься от агрессии со стороны Ирана. Азербайджанская армия за последние несколько лет доказала свою силу, восстановила территориальную целостность страны", - сказал он.

Ольмерт подчеркнул, что у Азербайджана есть сильные друзья, среди которых и Израиль.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.