Работа по восстановлению прежнего облика города Шуша идет быстрыми темпами.

Об этом сказал в субботу Trend ведущий специалист отдела по связям с общественностью Управления государственного заповедника города Шуша Исмаил Исмаилов.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется