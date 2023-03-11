https://news.day.az/politics/1545756.html Работа по восстановлению прежнего облика города Шуша идет быстрыми темпами - Исмаил Исмаилов
Работа по восстановлению прежнего облика города Шуша идет быстрыми темпами - Исмаил Исмаилов
Работа по восстановлению прежнего облика города Шуша идет быстрыми темпами.
Об этом сказал в субботу Trend ведущий специалист отдела по связям с общественностью Управления государственного заповедника города Шуша Исмаил Исмаилов.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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