Ирану нужно как следует подумать, прежде чем вступать в какое-либо противостояние с Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, принимающий участие в X Глобальном Бакинском форуме, передает Day.Az.

"Иран - очень агрессивная страна. Азербайджанская армия за последние несколько лет продемонстрировала свою мощь в борьбе за достоинство и территориальную целостность страны, так что иранцам следует быть очень осторожными, прежде чем начинать какую-либо конфронтацию с Азербайджаном. Мы должны сделать все для того, чтобы защитить тех, кому угрожает Иран, и это включает Азербайджан. Мы должны сделать все, что в наших силах, объединить усилия с Азербайджаном, чтобы защититься от агрессии со стороны Ирана", - сказал он.

Ольмерт подчеркнул, что у Азербайджана есть сильные друзья, среди которых и Израиль.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)