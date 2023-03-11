За десять лет Глобальный Бакинский форум завоевал авторитет на международном уровне

Источник: Агентство международной информации Trend

За десять лет Глобальный Бакинский форум завоевал репутацию и авторитет на международном уровне.

Об этом в субботу сказал Trend в кулуарах Х Глобального Бакинского форума бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что эта площадка предоставляет возможность для проведения дискуссий по важнейшим и актуальнейшим вопросам мировой повестки дня.

"За последние годы Азербайджан смог укрепить свои позиции на глобальной арене. Это произошло на фоне сложных процессов, таких как пандемия коронавируса, определенные сложности в международной торговле, геополитическая напряженность. В это время Азербайджан внес свой вклад в глобальную экономическую и политическую среду", - сказал бывший председатель ГА ООН.

Сербский политик добавил, что с нетерпением ждал возвращения в Баку после десятилетнего отсутствия для того, чтобы лично увидеть изменения, которые произошли в Азербайджане.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.