Под лидерством Азербайджана Движение неприсоединения возродило свою актуальность

Азербайджан, поднимающий важные вопросы в рамках председательства в Движении неприсоединения (ДН), вернул организации ее актуальность.

Как передает Day.Az, об этом в субботу Trend сказал бывший председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич в кулуарах Х Глобального Бакинского форума.

Сербский политик особо отметил дискуссии, инициированные Азербайджаном в рамках ДН о вакцинном национализме и пост-пандемийной ситуации.

Еремич считает, что ДН может сыграть важную роль в мировой системе безопасности. По его словам, роль Движения останется актуальной в 21 веке, несмотря на окончание холодной войны более 30 лет назад.

"Со стратегической точки зрения я считаю неизбежным повторное возникновение двух полюсов сил. В такой ситуации перед многими странами встанет выбор о присоединении к одному из полюсов. Движение неприсоединения даст альтернативу маленьким и развивающимся странам, которые смогут продвигать свои национальные интересы через ДН", - сказал он.

В заключение бывший председатель Генеральной ассамблеи сказал, что роль Движения продолжит претерпевать изменения, вызванные будущими глобальными вызовами.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.