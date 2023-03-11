https://news.day.az/politics/1545786.html Иранский военный самолет совершил полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы - совместное заявление
Иранский военный самолет совершил полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы - совместное заявление
Иранский военный самолет совершил полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом распространили совместное заявление МИД и Министерство обороны Азербайджана.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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