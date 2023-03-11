https://news.day.az/politics/1545787.html Послу Ирана в Азербайджане вручена нота протеста
Послу Ирана в Азербайджане вручена нота протеста
11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, и ему была вручена нота протеста, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
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