Послу Ирана в Азербайджане вручена нота протеста

11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, и ему была вручена нота протеста, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.

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