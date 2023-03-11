Состоялось заключительное панельное заседание X Глобального Бакинского форума

В рамках X Глобального Бакинского форума состоялось заключительное панельное заседание.

Как сообщает в субботу Trend, заключительное панельное заседание форума на тему "Молодежь говорит, мы слушаем" прошло под модераторством бывшей первой леди Украины Катерины Ющенко, передает Day.Az.

"Обеспечение диалога для обсуждения важных вопросов имеет решающее значение для нынешних лидеров, но еще более важно для будущих лидеров. Нынешние и бывшие дипломатические представители, конечно, будут вспоминать дискуссии, которые здесь проводились, а молодые люди сохранят в памяти все знания, которые они получили в Баку", - сказала она.

Заседание продолжилось панельными дискуссиями.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды". В Глобальном Бакинском форуме принимают участие около 360 делегатов из 61 страны, в том числе 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 экс-президентов, 21 экс-премьер-министров, заместители министров иностранных дел 23 стран.