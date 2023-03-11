Община Западного Азербайджана направила письмо Николу Пашиняну

Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщили в субботу Day.Az в Общине.

Было отмечено, что, как известно, Община Западного Азербайджана разработала концепцию безопасного и достойного возвращения, основанную на международном праве. Община полна решимости достичь процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога. В этом контексте Община доводит свою позицию по политико-дипломатическим каналам до международных организаций и государств. Несомненно, важную часть процесса возвращения, который должен проводиться в политической плоскости, должен составлять диалог с правительством Армении.

"Наряду с сохранением в исторической памяти больших бед, причиненных нам армянской стороной, мы понимаем, что путь к обеспечению мира лежит через диалог. В связи с этим Община направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором призвала его к началу диалога по вопросу возвращения", - сказали в Общине.

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