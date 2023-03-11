В Баку состоится международная конференция на тему борьбы с исламофобией

15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Форум межрелигиозного диалога G20 проведут Международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященную Международному дню борьбы с исламофобией.

Как сообщили в субботу Day.Az в Бакинском международном центре мультикультурализма и Центре анализа международных отношений, основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

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