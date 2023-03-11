https://news.day.az/politics/1545817.html Президент Албании Байрам Бегай прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Президент Албании Байрам Бегай прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Президент Республики Албания Байрам Бегай 11 марта прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в X Глобальном Бакинском форуме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Президента Албании Байрама Бегая встретили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и другие официальные лица.
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