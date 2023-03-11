Президент Албании Байрам Бегай прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Республики Албания Байрам Бегай 11 марта прибыл с рабочим визитом в ​​Азербайджанскую Республику для участия в X Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Президента Албании Байрама Бегая встретили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и другие официальные лица.