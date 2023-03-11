Сахиба Гафарова провела в Бахрейне встречи с главами ряда парламентов

Находящаяся в Королевстве Бахрейн с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11-го марта провела встречи с руководителями ряда парламентов.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в беседах с председателями Национальных ассамблей Республики Малави и Республики Кот-д'Ивуар, соответственно, Кэтрин Готани-Хара и Адама Биктого, а также с зампредседателя Национального собрания Республики Беларусь Валерием Бельским обсуждались межгосударственные и межпарламентские отношения. Были отмечены важность сотрудничества в международных организациях и значение диалога в рамках Межпарламентского Союза.

На этих встречах, прошедших, как подчеркнула Сахиба Гафарова, накануне второй конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения, лидер Милли Меджлиса отметила успешное текущее азербайджанское председательство в ДН и упомянула прилагаемые серьёзные усилия, преследующие цели укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества на этой площадке, а также защиты интересов государств-участников. Она также информировала собеседников о важнейших, глобального уровня инициативах Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и затронула проведение 2-го марта этого года в Баку саммита Контактной группы ДН по противодействию COVID-19 - и на том съезде глава Азербайджана выступил с весьма важными инициативами и предложениями.

ДН может функционировать и как платформа развития межпарламентских связей между нашими государствами, было сказано в упомянутых выше беседах. Азербайджан как председательствующее в ДН государство поднял вопрос развития парламентского измерения этой организации и, таким образом, по предложению Президента Ильхама Алиева была учреждена Парламентская сеть ДН, г-жа Гафарова говорила собеседникам.

На встречах говорилось и о проведённой в Мадриде в ноябре 2021-го года учредительной сессии Парламентской сети, и о её первой конференции в Баку в июне 2022-го года. Что до предстоящей 13-го марта второй конференции Сети, то на ней наряду с парламентской поддержкой общемировым и национальным усилиям по преодолению последствий пандемии и восстановлению после неё же будут также обсуждаться возможные пути ещё большего повышения институционального потенциала ПС.

Вновь было сказано, что ПС уже превращается в изрядную платформу для продвижения мультилатерализма, диалога и межпарламентского сотрудничества, и что ПС ДН готова внести свою лепту в достижение общих целей через сотрудничество с иными межпарламентскими структурами.

Кроме того, на всех проведённых ею встречах Сахиба Гафарова рассказывала о новых реалиях нашего региона в свете победного завершения 44-дневной Отечественной войны. Идут полным ходом широкомасштабные работы по восстановлению и возрождению наших освобождённых от оккупации районов, в том числе, там создаётся современная инфраструктура, прокладываются новые дороги и строятся аэропорты. С успехом продвигаются усилия по обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев на земли отцов. Вместе с тем Азербайджан сделал Армении ряд предложений, имея в виду подписание двумя государствами мирного договора, а вот Армения совершает провокации, подрывающие мир и безопасность в регионе - обо всём этом г-жа Гафарова обстоятельно информировала своих визави.

На встречах прозвучали высокие оценки успешному председательству Азербайджана в ДН и было подчёркнуто значение азербайджанских начинаний, включая и создание парламентского аспекта Движения.

Собеседники также обменялись мнениями о ряде иных предметов, представляющих обоюдный интерес.